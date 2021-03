Ivanišević otkrio zašto Zapad ne voli Đokovića

Trener Novaka Đokovića i proslavljeni hrvatski teniser Goran Ivanišević, gostovao je u dnevniku „HTV“ u kojem je pričao o najboljem igraču današnjice, koji je rekordni deveti put pokorio Australiju, stigavši do 18. Grend slem trofeja. Jedna od glavnih tema bili su zapadni mediji koji ne vole Novaka, a Ivanišević poručuje da im smeta jer je moćan.

“After a year in which he was thrashed by some media, the Australian Open title feels special,” Goran Ivanisevic on Novak Djokovic’s ‘sweetest victory’ .#NovakDjokovic #AusOpen#GoranIvaniseviconNovak#australiaopenhttps://t.co/qSf98VboeH — FirstSportz (@SportzFirst) March 3, 2021

Da inostrani mediji ne vole Novaka, to je opšte poznata stvar. Najčešće se o njemu priča o kojekakvom „zlikovcu“, a ključni razlog prema mišljenju mnogih stručnjaka, jeste da je zbog toga što je Srbin, a ne Švajcarac ili Španac, kao Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Goran Ivanišević je stao u odbranu Novaka Đokovića, čiji je trener, objasnivši da je trpeo žestoke kritike tokom Australijan opena.

„Opet udaranje po njemu jer se potrudio on jedini i stao u odbranu igrača. Pokušao je da im poboljša tretman i uslove. Onda je usledila nesrećna povreda usred turnira, imao je četiri teška meča. Novak je znao posledice, ali je rekao da je došao da osvoji turnir. Njegova glava je tu najvažnija. Ja sam se iskreno najviše bojao protiv Miloša Raonića i Aleksandra Zvereva jer je povreda još bila sveža. Najviše ga je bolelo kod riterna, a ne zna se ko jače servira od njih dvojice. Zatim polufinale i finale te predstava protiv najboljeg tenisera u poslednja tri meseca, Danila Medvedeva. Deklasirao ga je na svom terenu, gde nikada nije izgubio. Pokazao je da je najbolji igrač na svetu“, ističe Ivanišević.

Zatim se hrvatski stručnjak prebacio na napade stranih medija.

„Zapad ne voli tako moćnog čoveka, koji ima vojsku navijača i koji se usudi reći šta mu je u glavi. Veruje u svoja razmišljanja, opasan je za Zapad. Nekako je to krenulo od prvog ‘lockdowna’, pa preko Adria cupa, ne znam šta se to zapravo tamo specijalno dogodilo. Tu je i nesrećni US Open, pa loše finale Rolan Garosa i kraj sezone. Onda se pojavila i ova priča o izmišljanju povrede. Kakvo izmišljanje povrede? Čovek vodi 2:0 u setovima i sada bi izmislio povredu da dobije Tejlora Frica. Kada neki drugi to rade, onda je to herojski čin i govori se vaka čast. Ipak, uspeo je. Potrošio je puno energije, pomaglai smo mu da se ne zamera s tim stvarima. Sve ga je to probudilo, dalo mu je dodatni motiv i snagu, to se videlo na terenu“, objašnjava Goran.

Ivanišević je za kraj poručio da je Novak Đoković mentalno „za koplje“ iznad svih.

„Kada kaže nešto, ne valja, kada ne kaže, opet ne valja, ističe. To mu sve daje snagu da pokaže svima ko je i šta je. I sada je trka zanimljiva. Nadal 20, Novak 18, ja sam rekao odavno da će na kraju ispasti trka između njih dvojice, tako će i biti“, zaključio je Hrvat u gostovanju na „HTV“.

