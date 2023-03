Ivanović: Ceo meč imali smo dobru energiju, strpljenje na nivou

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je posle utakmice sa Valensijom da su njegovi igrači bili jako fokusirani naročito u odbrani.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Valensije 92:73 (20:21, 26:20, 23:21, 23:11) u okviru 31. kola Evrolige.

„Ceo meč bila je dobra energije, strpljenje na nivou. Dobili smo jako kvalitetan sastav Valensije. Protiv Barselone smo takođe imali kontinuitet 40 minuta, protiv Baskonije takođe… Na putu smo da shvatimo šta je naše najjače oružje, to su agresivna odbrana, uz timsku košarku u napadu. Večeras smo pokazali različite tipove odbrane, igrači su bili jako fokusirani“, izjavio je Ivanović.

Osvrnuo se potom na igru argentinskih bekova Vildoze i Kampaca.

“Kada je Kampaco počeo da igra, vi ste govorili da on igra dobro, a ja sam pričao da će on tek da igra dobro. I sada kažem – igraće još bolje. Ovo nije najbolja njegova partija. Nedović se oporavlja od posledica virusa. Vildoza je bolji nego u nekim prethodnim utakmicama. Svi igrači imaju logične uspone i padove, duga je sezona. Gubio je brzo strpljenje, bio ljut na sebe kada ne ide, večeras je to promenio, bio je strpljiv i smiren i čekao svoje šanse“, zaključio je Ivanović.

(Tanjug)

