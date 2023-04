Ivanović: Fenerbahče ima izuzetno kvalitetan tim, ali naš cilj je pobeda

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde dočekuju sutra od 19 časova ekipu Fenerbahčea u utakmici poslednjeg, 34. kola regularnog toka Evrolige.

Crveno-beli žele pobedom da završe dobru sezonu u Evroligi, a trener Duško Ivanović veruje da će navijači ponovo biti velika podrška ekipi.

„Kao i uvek, svaku utakmicu idemo da pobedimo. Svi su igrači zasad, do ovog poslednjeg treninga, dobro, igraće njih samo 12. Hala je i za ovaj meč rasprodata, to je zaista izuzetan znak da su naši navijači zaista fantastični što ja ponavljam stalno i što je istina. I zaista daju snagu ovim momcima kad izađu da igraju, podršku im daju, znači im puno“, rekao je Ivanović.

Za sutrašnjeg rivala ističe da je izuzetno kvalitetan i iskusan tim.

„Dobili su zadnju utakmicu protiv Efesa možda najviše zahvaljujući tome da su imali neke igrače koji su bili povređeni, pa su silom prilika igrali sa pet niskih igrača i igrajući sa pet niskih napravili su razliku. Izuzetno kvalitetan tim, izuzetan broj igrača koji mogu da reše utakmicu i situacije „jedan na jedan“, situacije na niskom postu, tu su izuzetno jaki…I vrlo su iskusna ekipa“, kazao je Ivanović.

Crvena zvezda ima priliku da završi sezonu sa skorom 17-17.

„Jako sam zadovoljan sa angažovanjem i predanošću sa kojom ovi momci rade, a sa rezultatom nisam zadovoljan jer nismo ušli u Top 8. Mislim da je zaista šteta za ovaj tim, jer da smo ušli imali bi realne šanse da osvojimo. Ovo jeste lako pričati sad kada si ‘napolju'“, rekao je trener crveno-belih.

Filip Petrušev je naveo da je cilj da odigraju što bolju utakmicu kao tim i da nastave dobre partije u Evroligi.

„Želimo da dignemo formu pred završni deo sezone, i da pobedimo, to je najbitnije. Mislim da smo svi svesni, da smo mogli, možda čak i lagano da uđemo u tih osam najboljih. Protiv dobrih timova smo igrali dobro čitave sezone i pobeđivali. Te neke unapred dobijene utakmice smo gubili i to nas je na kraju koštalo. Mislim da svi vide koliko je ova ekipa dobra, talentovana i ima kvalitet, ali eto, ostaje neki žal. Ipak, nema šta, idemo dalje“, rekao je on.

„Fenerbahče ima imperativ pobede i mislim da će to učini utakmicu još boljom i da će biti super takmičarska. I mi želimo da pobedimo, možda koliko i oni, jer protiv dobrih ekipa uvek želite da igrate dobro. Mislim da će biti pravi spektakl. Generalno su baš dobri u atletskom smislu. Ja bih izdvojio čak i Pjera i Hejsa koji igraju na pozicijama tri i četiri, ali su manje, više identični igrači koji igraju mnogo unutra baš sa tih pozicija i mislim da će im to biti glavna snaga, koju bi trebalo da zaustavimo“, zaključio je Petrušev.

(Tanjug)

