Ivanović: Kampacu će biti potrebno vreme da postigne pravu formu

BEOGRAD – Trener Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je večeras da će novom košarkašu srpskog i regionalnog šampiona Argentincu Fakundu Kampacu biti potrebno vreme da uđe u pravu formu.

Crvena zvezda je večeras pobedila Borac 86:57 u 12. kolu regionalne ABA lige. Kampaco je na ovom duelu debitovao za „crveno-bele“.

„On je košarkaš koji ima ime, dokazao je svoj talenat dok je igrao u Madridu, a ono što je bitno za nas je da on to pokaže i ovde. Večeras osim njegove velike želje, on je veliki profesionalac, videlo se da će mu biti potrebno vreme da postigne pravu formu“, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare posle meča i dodao da klub čini sve u svojoj moći da Kampaco zaigra 30. decembra na meču sa Barselonom u 16. kolu Evrolige.

Trener košarkaša Crvene zvezde je kazao da ima dobre i loše utiske sa meča protiv Borca.

„Mislim da smo dobro počeli utakmicu i ozbiljno shvatili protivnika igrali onako kako naša ekipa treba da igra. Međutim, imali smo jedan pad u koncentraciji. Ekipa kao što je Crvena zvezda i košarkaši koji igraju u ovom klubu ne smeju to sebi da priušte. Stvarno sam danas baš razočaran. Uspeli smo nekako da se vratimo na pravi put i da sa dobrom odbranom odigramo kako bi ovaj tim trebalo da igra. Možemo da izgubimo, možemo da dobijemo ali uvek moramo da igramo na isti način, što večeras nije bio slučaj“, rekao je Ivanović.

On je istakao da je zasluga košarkaša Crvene zvezde što ima veliku podršku navijača sa tribina.

„Košarkaši daju sve od sebe, izuzimajući ovih desetak minuta protiv Borca. Oni svakoj utakmici priđu maksimalno i daju sve od sebe. I mislim da to navijači prepoznaju“, dodao je trener Crvene zvezde.

Ivanović je istakao da ne želi opuštanje igrača na nekim utakmicama.

„To opuštanje je normalno za normalne ekipe, a ja neću normalnu ekipu. Ova ekipa hoće nešto da osvoji, a ako hoće to, onda nije normalna. Obične, normalne ekipe ne osvajaju trofeje“, zaključio je Ivanović.

Crvena zvezda će u narednom kolu ABA lige drugog januara gostovati ekipi Splita.

(Tanjug)

