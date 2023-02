Ivanović: Odigrali smo odličan meč, borba se nastavlja

BEOGRAD – Dobro smo otvorili utakmicu, izgledali dobro na parketu, brzo stekli veliku prednost, a zatim odradili posao do kraja, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović posle pobede protiv Igokee (104:71) u ABA ligi.

„Cilj smo ostvarili. Zašto smo izgledali bolje u napadu nego protiv Virtusa i Milana? Razlog je vrlo jednostavan, a odgovor je je odbrana. Ekipe u Evroligi su daleko agresivnije i čvrše nego što je to slučaj u ABA ligi”, rekao je Ivanović na konferencije za medije.

Odlično smo i fizički i psihički, borba se nastavlja, dodao je on.

„Odigrali smo loš meč pritiv Virtusa, ostalo je sve bilo na veoma visokom nivou, iako nismo uspeli da stignemo do pobede“, zaključio je Zvezdin trener.

(Tanjug)

