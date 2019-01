Izgubio zbog skandalozne sudijske odluke, pa podivljao nakon meča (video)

Kej Nišikori plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, u kom će se sutra sastati sa Novakom Đokovićem, ali jučerašnji maratonski meč u kom je pobedio Pabla Karena Bustu sa 6:7, 4.6, 7:6, 6:4, 7:6 dugo će se prepričavati.

Japanac je do pobede došao nakon više od pet sati igre i drame u petom setu. Nišikori je servirao za meč na 5:4, ali je Španac vratio brejk i odvukao meč u taj-brejk. Kareno Busta je poveo 8:5 i onda je zbog velike sudijske greške izgubio sledeći poen, živce i meč.

Kareno Busta je pogodio vrh mreže, a lopta je pala u Nišikorijevo polje, tačno na crtu. Japanac je imao čisti zicer jer je Španac otišao u pogrešnu stranu, ali u trenutku kad je Nišikori udario lopticu u polje, linijski sudija je viknuo „Out!“ na Karenov prvi udarac.

KING KEI 👑🇯🇵@keinishikori comes through his third five-setter of the #AusOpen 2019 💪

But Carreno Busta is absolutely livid with the umpire 😠 pic.twitter.com/XxexGloEOA

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 21, 2019