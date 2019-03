Iznenađujuća vest: Mekgregor završio MMA karijeru? (foto)

Konor Mekgregor, velika zvezda UFC, odlučio je naprasno da se penzioniše.

Tridesetogodišnji irski MMA borac povukao se iz ovog sporta posle dvanaest turbulentnih meseci.

„Hej ljudi imam brzo saopštenje, odlučio sam da se povučem iz MMA. Želim svim svojim kolegama uspehe u takmičenju“, napisao je Mekgregor na Tviteru.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019