Iznervirani Ronaldo posle meča bacio dres, dečak morao da ga pokupi sa zemlje (foto)

Juventus je u 30. kolu Serije A porazio Đenovu sa 3:1, ali je sve bilo u znaku frustracije Kristijana Ronalda.

Portugalski napadač nije bio među strelcima „stare dame“, što ga je i te kako iznerviralo u jednom momentu.

Juventusu su pobedu doneli Kuluševski, Morata i Mekini, dok je Skamaka bio strelac za Đenovu.

Portugalac je imao jedan katastrofalan promašaj u 22. minutu utakmice kada je sa samo par metara pogodio stativu gola rivala. Italijanski mediji su pisali kako je besan zbog svega što se dešavalo, Ronaldo nakon meča skinuo dres i bacio ga na teren.

Automatski, povukli su paralelu sa događajem iz Beograda kada je na kraju meča iznervirani Ronaldo napustio teren i na pod bacio kapitensku traku. Možda bi slučaj bio potpuno isti da je Portugalac kapiten „stare dame“. Ovako je ostao bez dresa koji je bacio na travu.

Ronaldo tossed his shirt to a ball boy following the match today 🤝 pic.twitter.com/jHIjHpyRvX

— ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2021