Izveštaj: Engleski kriket pun rasizma, seksizma i klasne diskriminacije

Engleski kriket duboko je ukorenjen u rasprostranjenom institucionalnom rasizmu, seksizmu i klasnoj diskriminaciji, saopštila je danas Nezavisna komisija za pravičnost u kriketu (ICEC).

U dugoočekivanom izveštaju o stanju u tom sportu, navodi se da se žene smatraju „građankama drugog reda“, da je rasizam „ukorenjen“ u engleskom kriketu, kao i da je taj sport bio retka opcija u državnim školama.

Ako je neko želeo da se pobuni zbog problema, sistem je bio zbunjujuć i nije bio pogodan za tu svrhu, ističe se.

Predsednik odbora za kriket u Engleskoj i Velsu (ECB) Ričard Tompson uputio je javno izvinjenje, a za izveštaj je rekao da je „poziv na buđenje“.

„Bezrezervno se izvinjavam svima koji su ikada bili isključeni iz kriketa ili su osećali da tu ne pripadaju. Snažni zaključci takođe naglašavaju da su žene i crnci predugo bili zanemareni. Zaista nam je žao zbog ovoga“, naveo je on.

Bivši igrač Jorkšira Azim Rafik je 2020. godine rekao da je bio žrtva uznemiravanja na rasnoj osnovi i maltretiranja tokom boravka u dva mandata, od 2008. do 2018. godine u najuspešnijem engleskom klubu.

Tokom svedočenja na skupštinskom saslušanju 2021. godine on je bio uplakan i pričao je o islamofobiji i maltretiranju koje je doživeo.

„Da li verujem da sam izgubio karijeru zbog rasizma? Da, verujem“, rekao je tada on.

ICEC je primio više od 4.000 podnesaka od ljudi na svim nivoima. Polovina od njih navela je da su doživeli diskriminaciju u prethodnih pet godina. Brojke su bile veće kada se podele po etničkoj pripadnosti – 87 odsto su ljudi porekom iz Pakistana i Bangladeša, 82 odsto su ljudi indijskog porekla, a 75 odsto je crnaca.

Ta nezavisna komisija osnovana je u novembru 2020. godine kao deo napora engleskog kriketa da odgovori na optužbe za diskriminaciju i unapredi jednakost, raznolikost i uključenost u kriket.

Izveštaj poziva na „odlučnu akciju“ i daje 44 preporuka.

ECB je naveo da neke od reformi mogu brzo da se primene, ali da bi druge zahtevale „fundamentalne, dugoročne promene kriketa u Engleskoj i Velsu i njegovog modela finansiranja“.

Tompson je rekao da će vladajućem telu biti potrebno tri meseca za konsultacije sa pogođenim zajednicama i napravi plan akcije, u rokovima koje je odredio ICEC.

„Iskoristićemo ovaj trenutak da pokažemo da je to igra za sve i da imamo dužnost da to ispravimo za ove i buduće generacije. Moja apsolutna posvećenost je da kriket teži da bude najinkluzivniji sport u Engleskoj i Velsu“, dodao je on.

Kapiten Engleske Ben Stouks rekao je da mu je žao što je čuo iskustva ljudi koji su se osećali nepoželjno ili neprihvaćeno.

„Svi moramo da uradimo sve što možemo da se ljudi osećaju bezbedno i da budu svoji na svakom nivou. Igrač sam Engleske od 2011. godine i srećan sam što sam deo nekih neverovatno raznolikih ekipa i volim što svako ima drugačiju priču da ispriča“, naveo je.

„Ja sam Ben Stouks, rođen na Novom Zelandu, učenik sa državnim obrazovanjem, napustio školu sa 16 godina i jednim položenim ispitom iz fizičkog. Potrebna mi je pomoć oko pravopisa i gramatike u ovom govoru, a trenutno sam ovde kao kapiten Engleske muške ekipe“, dodao je Stouks.

(Beta)

