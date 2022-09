Jagodić-Kuridža: Ne znam pravi uzrok poraza

BERLIN – Teško je bilo šta reći, i dalje ne znam pravi uzrok ali je sigurno teško svima, rekao je posle poraza od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci reprezentativac Srbije Marko Jagodić-Kuridža.

Košarkaši Srbije završili su učešće na Evrobasketu nakon što su izgubili od Italije u osmini finala rezultatom 94:86.

„Teško je bilo šta reći, i dalje ne znam pravi uzrok ali je sigurno teško svima“, rekao je Jagodić-Kuridža i dodao da je naš tim prokockao +14:

„U jednom trenutku smo kontrolisali utakmicu, ali ono što mi nismo uspeli, oni su uspeli. Sačuvali su prednost koju su imali, mi nismo, pogodili su teške šuteve kada je bilo potrebno, mi nismo, i to je to. Imali smo prednost od 10 poena, i nismo uspeli da je zadržimo. Oni su uvek bili tu iza nas i na kraju su pogodili teške šuteve. Pre svih neki igrači koji do sada to nisu uspeli da urade. Na kraju su zasluženo slavili“.

Italija će u četvrtfinalu igrati sa selekcijom Francuske.

(Tanjug)

