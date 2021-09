Jakšić: Da duele sa Solnokom iskoristimo na pravi način

BEOGRAD – Vaterpolisti Novog Beograda narednih nekoliko dana boraviće u Mađarskoj, gde će za sparing partnera imati ekipu Solnoka.

Ekipa trenera Vladimira Vujasinovića, sa treninzima je startovala u Beogradu, a nastavak priprema usledio je u Subotici, pa u Mađarskoj.

Bek Novog Beograda i trofejni srpski reprezentativac Nikola Jakšić zadovoljan je dosadašnjim tokom priprema.

“Završili smo pripreme u Subotici, na kojima je bilo veoma naporno. Ipak, moram da konstatujem da sam veoma zadovoljan i uveren da ćemo plodove napornog rada u pripremnom periodu ubirati tokom sezone koja će biti veoma duga. Takođe, nadam se da ćemo kontrolne duele sa Solnokom iskoristiti na najbolji mogući način i da će nam u velikoj meri pomoći da polako uđemo u takmičarsku formu”, rekao je Jakšić za klupski sajt.

Srpski vaterpolo dokazao je svoju apsolutnu dominaciju na međunarodnoj sceni ovog leta. Osim seniorske selekcije koja je po drugi put uzastopno postala olimpijski šampion, zlatnim medaljama okitili su se i vaterpolisti do 20 godina na Svetskom prvenstvu, a do titule prvaka Evrope stigla je i repezentacija do 17 godina.

“Svaki komentar je suvišan. Uspeli smo da osvojimo Olimpijske igre, Svetsko i Evropsko prvenstvo. Ova cela godina je za vaterpolo bila neverovatna. Ja ne znam da li je to iko ikada uspeo, da u svim kategorijama uzme zlatne medalje. Nadam se da ćemo to uspeti da ponovimo. Svaka čast momcima, oni su budućnost koja će veličanstveno zameniti aktuelne reprezentativce”, rekao je Jakšić.

I Dušan Mandić smatra da je ovog leta ostvaren neverovatan uspeh.

“Svaka čast i ekipi koja je igrala u Pragu i ekipi koja je igrala na Malti. Srbija iznova pokazuje da ima jedan stabilan sistem i da ima mnogo talentovanih momaka, mnogo potencijala u svakom smislu, kao i da kroz jedan takav stabilan odnos i kvalitetne treninge dolaze sigurni rezultati”, rekao je Mandić.

Kapiten Novog Beograda i jedan od najboljih vaterpolista sveta je konstatovao da su svi u ekipi veoma zadovoljni uslovima za rad i trenažnim procesom koji sproveden do sada.

“Mislim da je ovo jedan veoma dobar početak, ali i ujedno i težak za sve nas, što je i normalno. Polako se vraćamo u kondiciju i sve ide svojim tokom. Možemo svi da budemo samo zadovoljni. Sparing sa Solnokom će nam i te kako dobro poslužiti u prvom utakmicama koje nas očekuju u domaćem prvenstvu”, zaključio je Mandić.

(Tanjug)

