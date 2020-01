Jakšić: Voleo bih finale sa Mađarima; Aleksić: Ima vremena

BUDIMPEŠTA – Srpski vaterpolisti, dan uoči utakmice protiv Holandije, ističu da ne razmišljaju mnogo o rivalu, nego da su fokusirani na podizanje forme kako bi što spremnije dočekali četvrtfinale.

„Ne mislim mnogo o Holandiji, koliko mislim o nama. Imaju odličnog centra Vinkelhorsta, moramo da obratimo pažnju na njega. Sve drugo je po planu. Za četvrtfinale ne znam koga bih voleo za protivnika. Prvo mislim Mađarska, a zatim da je bolje Španija jer bih želeo finale sa domaćinima u Dunav Areni“, rekao je Jakšić, koji je danas proslavio 23. rođendan i tim povodom dobio poseban poklon od srpskih izveštača iz Budimpešte.

Slično razmišlja i iskusni MIlan Aleksić.

„Ne mislim mnogo o Holandiji. Više se okrećemo nama i podizanju forme. Za sada ide sve po planu. Moramo narednih dana da radimo tako da četvrtfinale dočekamo spremni. Španci ili Mađari? Nije to sada važno. Ima vremena“, rekao je Aleksić.

Sava Ranđelović očekuje da odbrana bude sve bolja i bolja.

„Napad je za sada bolji deo tima, ali i odbrana se diže. Još nismo imali igrača sa tri lične. To nešto govori. Holanđani imaju centra Vinkelhorsta i on je vrednost. Videli smo ih nedavno u Hagu. Fizički će biti teško, ali je to uz stresni meč sa Rusima prava stvar. Ne razmišljam o četvrtfinalu, ako hoćeš na vrh znate već…“, istakao je Ranđelović.

Vaterpolisti Srbije, čije je UNIQA zvanično osiguranje, protiv Holandije igraju u subotu od 20.30 sati.

(Tanjug)