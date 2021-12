Janković: Srbija može da prođe grupu na SP

BEOGRAD – Bivši fudbalski reprezentativac Boško Janković izjavio je da Srbije ne treba da se zadovolji plasmanom na Svetsko prvenstvo u Kataru, već da može da napravi i veliki rezultat.

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija pobedom protiv Portugala 2:1 obezbedili su direktan plasman na Mundijal sledeće godine.

„Veliki uspeh, jedna mala Srbija sa toliko talenata i toliko dobrih igrača, sa odličnim selektorom uspela je da uradi nešto što smo čekali od ranije. Nekako kad je Piksi postavljen za selektora osećala se ta pozitivna energija, ne samo u reprezentaciju nego i u javnosti i kod nas običnih ljudi koji pratimo i volimo fudbal. To se jednostavno osetilo i videlo. Pred početak utakmice sećam se da sam nekako osetio da će se nešto veliko da se desi, da ćemo pobediti. Mislim da ništa nije slučajno što se desilo. Ozbiljan potencijal imamo i ja mislim da nama ne treba da predstavlja neko zadovoljstvo sam odlazak na Svetsko prvenstvo, ova reprezentacija može nešto više da uradi na tom Svetsko prvenstvo. Po mom mišljenju, čak i da prođe grupu“, rekao je Janković za TV Tanjug.

Janković je istakao i da je uticaj selektora Stojkovića na tim bio ogroman i da je on bio šraf koji je nedostajao.

„Pre početka kvalifikacija, rekao sam da smo ovaj izabrali najbolju moguću opciju. Dosta selektora se spominjalo, ali je Piksi bio broj jedan, koji je sigurno mogao nešto da promeni. Bio sam fudbaleri i znam kako je. Mi svi znamo da igraamo fudbal, momci znaju da igraju, a selektor je figura koja više treba da bude psiholog i neko koga ćeš da razumeš i neko ko će da te razume, nego što će on tebe nešto naučiti na terenu kroz te dve nedelje“, kaže Janković i objašnjava:

„Tu je potrebno ono što Piksi ima, a to je taj osećaj kako prići nekom igraču. Kako prići Vlahoviću, kako Mitroviću, kao pred utakmicu sa Portugal, gde on nije počeo meč. Ne verujem da bi mnogo trenera to tek tako da uradilo, da ostavi na klupi najboljeg našeg igrača u sedam-osam godina. Ali to je Piksi. Sviđa mi se što je odgovornost preuzeo u potpunosti. Kad god smo gledali konferencije, nekako je on uvek bio ispred cele te reprezentacije, postavio je sebe u prvi plan da bi skinuo teret sa saigrača, što je po mom mišljenju sjajno. To nenormalno samopouzdanje retko ko ima, zato je i kao igrač bio vođa. Bio je desetka, a znalo se kakvi igrači su u to vreme nosili desetku. On je čovek rođeni lider“, rekao je Janković.

(Tanjug)

