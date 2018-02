Jedan detalj na najnovijoj Đokovićevoj fotografiji uplašio sve fanove

Srpski teniser Novak Đoković je posle eliminacije sa Australijan opena otputovao u Prag, a sada se nalazi u Švajcarskoj.

Nakon šestomesečne pauze zbog povrede lakta, srpski teniser se vratio na teren u Melburnu, ali povreda nije bila sanirana, pa je Đoković nedavno boravio u Pragu na konsultacijama sa doktorom koji ga je i ranje lečio.

Poslednje fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je Nole trenutno u Švajcarskoj, ali jedan detalj na njima zabrinuo je sve njegove fanove.

Looks like Novak is in Switzerland now. His hand doesn't look good.

