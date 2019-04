Jedan od najneverovatnijih poena u istoriji tenisa (video)

Edi Gutijeres, mladi meksički teniser, odigrao je jedan od najneverovatnijih poena u istoriji tenisa.

Epic scenes 🤯

How does @LUMensTennis' Eddie Gutierrez pull this off in a US college tennis match…

(Via @LUMensTennis) pic.twitter.com/0tH93Lma0v

— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2019