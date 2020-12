Jedna nagrada je i dalje nedostižna za Novaka Đokovića – i on nije kriv za to

Iako mnogi smatraju da je Novak Đoković jedan od najpoštenijih igrača u istoriji tenisa, fer-plej nagradu godine nikada nije osvojio.

#ATPAwards 2020: A deep dive into the nominees for the ‘Stefan Edberg Sportsmanship’ Award. #ATP #Tennis https://t.co/vXGr9Ji24I

Nesrećna sudbina srpskog tenisera nastaviće se i u 2020. godini, nakon što je Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) objavila najnovije nominacije.

Novak Đoković godinama unazad važi za igrača koji najčešće priznaje sudijske greške na svoju štetu, a pritom je jedan od onih koji su uvek „veliki u porazu“.

Ipak, ATP ni ovu godinu ne smatra da je on taj koji zaslužuje fer-plej nagradu – pa čak nije ni nominovan za istu.

Umesto Srbina na listi za osvajanje „Stefan Edberg“ fer-plej nagrade nalaze se četiri tenisera: Rafael Nadal (Španija), Džon Milman (Australija), Dijego Švarcman (Argentina) i Dominik Tim (Austrija).

Ukoliko Nadal, trenutno drugi teniser planete, ponovo osvojio prestižnu nagradu, ovo će biti 17. godina u nizu kako ili on ili Rodžer Federer dobijaju pomenutu čast.

Od prethodnih 16 puta, pak, Nadal nije dominirao, već je to činio Švajcarac, koji je bio pobednik neverovatnih 13 puta.

To neće moći da bude ove jer je godinu, izuzev učešća na Australijan openu, „presedeo“ zbog dve operacije kolena.

Jedan od razloga zbog kojeg najbolji teniser planete možda nije upao u najuži izbor je taj što je na US openu diskvalifikovan zbog nenamernog napucavanja linijskog sudije u vrat.

Novak je ove godine neretko bio „na tapetu“ zbog brojnih poteza van terena, ali je barem isto toliko – ako ne i više – dobijao pohvale za razne akcije pomoći.

Ipak, prestižna nagrada koja nosi ime po čuvenom švedskom teniseru se „meri“ po tome šta se dešavalo na teniskim terenima, a ne van njih… Doduše, ni to nije sigurno.

Javnost godinama već pokušava da protumači tačne, ili barem iole tačne kriterijume za dodeljivanje fer-plej nagrade, te da odgonetne zašto Đoković baš nikada u karijeri nije uspeo da bude „sportsmen“ sezone.

We've got a couple of new faces on the @ATPtour leaderboard for 2020. 💪

1. @DjokerNole

2. @AndreyRublev97

3. @StefTsitsipas

4. @DaniilMedwed

5. @AlexZverev

6. @RafaelNadal pic.twitter.com/wh1WGuPiyy

— TENNIS (@Tennis) November 30, 2020