Jelena Arunović: Zorana će se boriti za medalju u Koreji

BEOGRAD – Trener srpske strelkinje Zorane Arunović, Jelena Arunović izjavila je za Tanjug da je izuzetno zadovoljna ostvarenim rezultatima na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu.

Zorana Arunović je na MI u Oranu osvojila dva odličja. Ona je osvojila bronzanu medalju u disciplini vazdušni pištolj na 10 metara, kao i zlato u miksu sa Damirom Mikecom.

Jelena Arunović je istakla da je ovo bilo prvo takmičenje na kome nije bila u prilici da bude uz svoju sestru Zoranu.

Srpske strelce od devetog do 21. jula očekuje nastup i na Svetskom kupu u Južnoj Koreji.

Zorana Arunović će i u Čangvonu biti kandidat za odličja u miksu i u indivudualnoj konkurenciji u disciplini vazdušni pištolj.

„Bile smo pomalo zabrinute kako će sve to ispasti, ali moram da priznam da sam imala odličnu saradnju sa Goranom Mikecom, Damirovim trenerom koji je Zorani mnogo pomagao. Dobro sam spremila Gorana i Zoranu za sve što tamo može da se desi i zato sam jako zadovoljna, jer sam uradila odličnu pripremu takmičenja“, rekla je Jelena Arunović.

Ona je istakla da je konkurencija u Oranu bila veoma jaka.

„Mnogi su pomalo potcenjivački gledali na takmičenje na Mediteranskim igrama, ali konkurencija je zaista bila veoma jaka. U prilog tome govori i podatak da recimo Grci, koji su na Svetskom kupu u Bakuu u miksu osvojili zlato, nisu ni uspeli da se domognu finala. Takođe, Italija i Francuska imaju izuzetne takmičare, a iako to možda rezultat ne pokazuje, Damir i Zorana su do zlata u miksu stigli rutinski“, rekla je Jelena Arunović.

Takmičenje u miksu u Oranu prethodilo je nadmetanju u individualnoj konkurenciji.

„Zorana je to iskoristila na najbolji mogući način, kao pripremu i ostvarila je najbolji kvalifikacioni rezultat sezone u individualnoj konkurenciji. Za dlaku joj izmakla borba za zlato, bukvalno je nedostajao 0,1 krug, ali možemo biti zadovoljni jer je jasno da u njenim nastupima ima još dosta prostora za napredak“, istakla je Jelena Arunović.

Ona tvrdi da će se takmičenje na Svetskom kupu u Južnoj Koreji biti veoma izazovno.

„Pre svega, jer nam je put bio veoma otežan usled svih kovid protokola koji tamo vladaju. Presedali smo u Dohi, a aerodrom u Busanu je zatvoren pa smo morale da letimo za Seul, a onda još šest sati putujemo do krajnjeg odredišta. Zorana ranije nije bila u situaciji da ide sa takmičenja na takmičenje bez treninga, pa da bismo prevazišli te probleme, napravili smo treninge simulacije pucanja za koje smatram da će nam u datoj situaciji pomoći da spremno dočekamo start Svetskog kupa“, objasnila je Jelena Arunović.

Zorana Arunović bi po rasporedu trebalo da puca kvalifikacije 11. jula.

„Finale je tek sutradan ujutro. To su dodatne novine kojima ćemo morati da se prilagodimo. Nadam se da će Zorana dobro otvoriti meč, da će ući u finale i da će biti u prilici da se bori za medalju. Međutim, sve ove učestale promene koje se u našem sportu dešavaju u poslednje vreme nas stavljaju na veliki test, ali potrudićemo se da se na pravi način izborimo sa svim tim novinama. Sve to nas tera da radimo više i dodatno razmišljamo kako da prevazilazimo sve te situacije, ali čvrsto verujemo u koncept i plan koji smo osmislile i nadamo se da će nam to doneti željeni rezultat“, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

