Jelenić: Katastrofa, Kralj skakao u more. . .

BEOGRAD – Predsednik vaterpolo kluba Crvena zvezda Viktor Jelenić potvrdio je da je golman Aleksandro Kralj morao da skače u more u Splitu po dobijanju nekoliko udaraca od napadača, ali i da nije dobio teže povrede.

Kako je preneo hrvatski „24 sata“, četvorica vaterpolista Crvene zvezde napadnuta su danas u Splitu pred utakmicu sa Mornarom u Regionalnoj ligi, a najteže je prošao Kralj.

Jelenić je u izjavi Tanjugu rekao da je Kralj morao da ide u lokalnu policiju da da izjavu i da se oseća dobro, prema njegovim informacijama iz Hrvatske.

„Napadnuti su u kafiću na rivi, morao da skače u more Kralj, a ostala trojica su uspela da pobegnu. To je katastrofa, igrači su, a ne navijači. Sramota, šta bih drugo rekao“, rekao je Jelenić Tanjugu.

Splitska policija traga za petoricom napadača.

(Tanjug)