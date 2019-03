Jevrosimović: Istorijski uspeh; Jovančević: Stpljenje i vera

BEOGRAD- Predsednik Atletskog saveza Srbije (AŠ) Veselin Jevrosimović rekao je da su medalje Ivane Spanović i Strahinje Jovancevica na dvoranskom prvenstvu Evrope u Glazgovu istorijski uspeh za taj savez.

„Ivana je osvojila istorijsku zlatnu medalju, a Strahinja je ostvario veliki uspeh preskocivsi tih osam metara uz nacionalni rekord. Ovo je istorijski uspeh za Atletski savez Srbije. Cestitam im, zahvalio bio se njihovim trenerima, koji su pođednako junaci kao i atleticari“, rekao je Jevrosimović na proslavi u Komtrejdu.

Mladi skakač u dalj Jovancevic, koji je osvojio bronzanu medalju istakao je da njegov uspeh opisuju strpljenje i vera.

„Dve reci koje opisuju ovaj uspeh su strpljenje i vera. Verovao sam od trenutka kada sam ušao u atletske profesionalne vode, verovao sam da mogu da skacem preko osam metara. Bio sam strpljiv, iako sam imao mnoge povrede, nesrećne okolnosti koje su me sputavale da se pojavim u finalu bilo kog većeg prvenstva. Sad mi se sreća osmehnula i danas sam shvatio da sam prvi put preskocio osam metara na najvecem takmicenju u finalu. Jos uvek nisam svestan, ali znam da je to velika stvar. Uz sve to drzavni rekord. Tresem se kada pricam o tome“, izjavio je Jovančević i zahvalio svima na podrsci.

