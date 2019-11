Jevrosimović:Pobeda AŠ i SRB;Branković:Na nama veliki posao

MONTE KARLO – Predsednik Atletskog saveza Srbije (AS S) Veselin Jevrosimović rekao je da je

dobijanje organizacije Svetskog atletskog prvenstva u dvorani 2022. godine pobeda AS S i Srbije.

„Uspeli smo da dobijemo to dugo očekivano SP. Pre dve godine smo se kandidovali i za smo jedan glas izgubili od Kine, a da smo tada odustali ovog dana ne bi bilo. Naša parola je nikad ne odustaj, uvek idi do pobede. Ovo je danas pobeda AS S i naše zemlje. Dobiti jedno takmičenje kao što je SP u atletici je veliko priznanje od sveta“, rekao je Jevrosimović Tanjugu.

Jevrosimović je zahvalio predšdniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji kako kaže, već 10 godina pomaže atletiku i uz čiju je pomoć izgrađena zavidna infrastruktura, na čiji je konto dobijeno i ovo SP.

Beograd je 2017. godine bio domaćin Evropskog šampionata u dvorani, Jevrosimović ističe da je to bilo test takmičenje.

„Da nismo uspešno organizovali EP i da se nismo pokazali kao dobri organizatori, ne bismo dobili ni SP. To je kruna našeg sporta. Dobiti u roku od pet godina i EP i SP je velika stvar“, zaključio je Jevrosimović.

Direktor AS S Slobodan Branković, koji je pred Savetom Svetske atletske federacije u Monte Karlu bio jedan od članova koji su držali prezentaciju o Beogradu, kaže da je borba za dobijanje SP trajala dve godine bez prestanka.

„AS S je dobro organizovan savez i uspeo je da dobije nešto što u Srbiji niko sanjao nije. Svetski šampionat je drugi po veličini u atletici, ponosan i srećan što smo ga dobili. Moram da se zahvalim predsedniku naše države Vučiću, koji bio jedan od inicijatora. Još 2017. kada smo posle upsešno organizovanog EP, došli kod njega na prijem, raspolagao je sa činjenicama koliko su Beograd i Srbija dobili organizovanjem EP. Istakao je da želi da budemo domaćini SP. Bez njegove podrške ne bismo mogli“, rekao je Branković.

Branković je apostrofirao i da će Beograd organizovanjem Svetskog atletskog šampionata u dvorani biti na mapi gradova koji su imali čast i zadovoljstvo da ugoste najbolje atletičare sveta.

„Pokazali smo da jedna mala zemlja, kada je dobro organizovana, kada ima dobar tim i kada ima cilj, da može sve. To nam je bio cilj, koji smo ostvarili. Sada je na nama veliki posao i mukotrpan rad, da uz podršku grada i drzave, organizujemo, verujem najbolje Svetsko prvenstvo u dvorani ikada, kao što smo to uradili i sa EP“, zaključio je Branković.

(Tanjug)