Jeziv udes Šumahera: Bolid se raspao na delove, lekari ga odveli sa staze (video)

Mik Šumaher, sin legende Formule 1 Mihaela doživeo je težak udes tokom kvalifikacija za Veliku nagradu Saudijske Arabije u Džedi.

Mick Schumacher crash few moments ago , hope he is okay 🙏 F1 medical team fast to respond pic.twitter.com/4UUF3XJ5Ct

— SA Raptors fan 🇿🇦 (@NickBurnerNurse) March 26, 2022