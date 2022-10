Joakim Lev: Nameravam da se vratim fudbalu posle Mundijala

BERLIN – Bivši selektor nemačke reprezentacije Joakim Lev izjavio da jedva čeka da se vrati fudbalu, prenosi „Kiker“.

Lev je bio selektor Nemačke od 2006. do 2021. godine. On je sa tom selekcijom osvojio titulu na Svetskom prvenstvu 2014, dok je na Mundijalu 2010. sa „pancerima“ stigao do trećeg mesta. Osvojio je Kup konfederacija 2017, dok je u finalu EP 2008. poražen od Španije.

„Imam nameru da se vratim fudbalu. Previše je zabavno biti u tom sportu. Ponovo sam motivisan kada gledam fudbal, što nije bio slučaj mesecima pre toga“, rekao je Lev.

On je istakao da će sačekati da se završi SP u Kataru, a onda će da razmotri sve ponude.

„Želim da iskusim SP kao običan navijač. To je razlog zašto još nisam prihvatio neku ponudu“, otkrio je Lev.

SP će biti odigrano od 20. novembra do 18. decembra u Kataru.

(Tanjug)

