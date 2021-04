Jokić nestvaran: Tripl-dabl za tri četvrtine i nevericu „ludog Srbina“ (video)

Kada Nikola Jokić ima svoje veče Denver ne mora da brine za pobedu. Maestralni Somborac predvodio je Nagetse do osmog vezanog trijumfa, i to brutalnom partijom krunisanom tripl-dablom, koji je ostvaren posle tri četvrtine.

Srušen je San Antonio tesnim rezultatom 121:119, a ni Greg Popovič, poznat i kao „ludi Srbin“ nije imao rešenje za Jokića.

Nova nestvarna partija srpskog centra Nikole Jokića i čak 13. tripl-dabl u sezoni i to za manje od tri četvrtine, s obzirom na to da je centar Denvera 65 sekundi pre isteka treće deonice na svom kontu imao učinak od 20 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Time je jasno pokazao da je i te kako trenutno najozbiljniji kandidat za MVP nagradu ove sezone. Na kraju je neustrašivi Somborac meč završio sa 26 poena, 14 uspešnih dodavanja i 13 uhvaćenih lopti, i praktično ga je nemoguće zaustaviti.

Niko nije imao rešenje za njega, pa čak ni iskusni stručnjak Greg Popovič – „ludi Srbin“, koji je u neverici posmatrao kako se Jokić poigrava s njegovim centrima, dok postavlja rekord franšize po broju tripl-dablova ove sezone.

​Jokić je inače stigao 59. tripl-dabla u karijeri, od kojih su 54 u regularnom delu sezone.

Denver je u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost – 36:26 i San Antonio do kraja susreta nije uspeo da preokrene situaciju u svoju korist. Direktan krivac za takav razvoj događaja na parketu je Srbin koji je dominirao u svim segmentima igre, te je doprineo osmom vezanom trijumfu Denvera, a drugom u svega tri dana nad „mamuzama“ – 121:119 (36:26, 25:24,25:33:25:36).

Jokić je pogodio dve trojke iz dva pokušaja, s tim što je ovoga puta imao nešto bolji tretman kod sudija pa je šest puta izvodio slobodna bacanja uz stoprocentnu realizaciju.

Nikola Jokic had 14 assists, of which 5 went to Michael Porter Jr and 4 to Monte Morris. Six of Jokic's assists led to 3-pointers and another six to shots at the rim. He assisted half of Denver's baskets while on the floor tonight. pic.twitter.com/KPsyl8phsR

— Positive Residual (@presidual) April 10, 2021