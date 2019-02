Jokić: Nisam razmisljao NBA, a tek o Ol-staru…

ŠARLOT – Srpski košarkaš Nikola Jokić, posle debitanskog nastupa na Ol-staru u Šarlotu, priznao je da ranije nije očekivao da će biti deo najvećeg spektakla u NBA ligi.

Jokić je sa šest poena i devet skokova učestvovao u porazu Tima Janisa Adetokumba od Lebrona Džejmsa 178:164.

„Iskreno, kao dečak nikada nisam razmisljao ni o NBA ligi, a kamoli o Ol-staru. Ceo turnir je bio zanimljiv, bilo mi je sjajno i u takmičenju veštinama“, rekao je Jokić američkim novinarima.

Jokić se našalio i da nije hteo da se rukuje sa svojim trenerom iz Denvera Majkom Melounom, koji je bio na klupi Džejmsove ekipe.

„Drago mi je zbog njega. Pogodili su mnogo šuteva u drugom poluvremenu i na kraju pobedili“, poručio je on.

Na pitanje kako se nosi sa velikom popularnošću, Jokić je dao zanimljiv odgovor.

„Ne sviđa mi se to što ne mogu da krenem nigde bez slikanja, mrzim čoveka koji je izmislio mobilni i kameru u njemu (smeh)… Ljudi me prepoznaju na svakom koraku, ističu poštovanje. Volim kad vidim da me cene“, zaključio je Jokić.

(Tanjug)