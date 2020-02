Jokić ponovo na Ol staru, ali legendarni košarkaš misli da mu tamo nije mesto (video)

Legendarni Čarls Barkli objasnio je zašto nije stavio Nikolu Jokića na svoju listu Ol-star rezervi.

Jokić je drugu sezonu u nizu izabran za Ol-star kao rezerva, ali za razliku od Šekila O’Nila i Kenija Smita, Barkli nije smatrao da Srbin zaslužuje mesto u Čikagu.

„Znate da volim Džokera? Nisam ga stavio na svoju listu jer mislim da ne igra na MVP nivou. Sećate se da sam ga prošle sezone imao kao MVP kandidata? On igra dobro ove sezone, nemojte da me shvatite pogrešno. Ali kad si jednom MVP kandidat, ne možeš da se opustiš. Volim Džokera, ušao je u Ol-star tim, ali kad ljudi govore o statistici, on je prošle godine bio MVP kandidat“, rekao je Barkli, prenosi B92.

Smit je dodao da bi trebalo da mu se „sudi“ po tome da li zaslužuje da bude Ol-star, a ne da li je MVP, dok se O’Nil nadovezao da vrhunski igrač mora da bude konstantan i da nastavi da napreduje kad dostigne određeni nivo.

Jasno je da NBA legende ne kritikuju Jokića niti misle da je loš, štaviše. Smatraju da treba da opet bude kandidat za MVP priznanje i da na osnovu toga mora da se rangira i njegov Ol-star status.