Jokić postigao 29 poena u porazu od Jute,Toronto u drugom kolu plej-ofa

Košarkaši Jute poveli su sa 3:1 protiv Denvera u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije u NBA ligi, pošto su noćas pobedili sa 129:127.

Jutu je predvodio Donovan Mičel sa 51 poenom, sedam asistencija i četiri skoka, time je postao tek četvrti igrač, posle Majkla Džordana, Alana Ajversona i Vilta Čemberlena koji je u dve utakmice plej-ofa postigao najmanje 50 poena.

U seriji protiv Nagetsa Mičel prosečno postiže 39,5 poena.

„Volim da čujem negativne stvari o meni. Pričaju da nisam timski igrač. Ponosan sam na to što sam timski igrač… Ljudi će svašta pričati, ne možete svakoga zadovoljiti. Kako mogu da pomognem mojoj ekipi da pobedi? Sada sam postigao 50, u nekim utakmicama to neću uraditi. Oni žele da pričaju, a to kod mene samo dolije ulje na vatru“, naveo je Mičel.

Dobru partiju u ekipi Jute prikazali su Majk Konli sa 26 poena, Džordan Klarkson sa 24 poena i Rudi Gober sa 17 poena i 11 skokova.

U ekipi Denvera najbolji je bio Džamal Marej sa 50 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Srpski centar Nikola Jokić utakmicu je završio sa 29 poena, sedam skokova i šest asistencija, Pol Milsap dodao je 16 poena i sedam skokova, a Džerami Grant 12 poena.

Naredna peta utakmica igra se u noći izmedju utorka i srede.

Šampion Toronto plasirao se u drugo kolo plej-ofa Istoka, pošto je pobedio Bruklin sa 150:122 i slavio u seriji sa 4:0.

Rezervisti su doneli pobedu Reptorsima, pošto su postigli 100 poena. To je, otkako se zvanično prati (sezona 1970/1971) najveći broj poena koji je „klupa“ postigla na jednom meču, pošto je do sada rekord za regularni deo sezone bio 94 poena, a za plej-of 86 poena.

Šestorica igrača Toronta postigli su dvocifreni broj poena, a najefikasniji je bio Norman Pauel sa 29. Serž Ibaka postigao je 27 poena uz 15 skokova, a Paskal Sjakam 20 poena, 10 asistencija i šest skokova. Kajl Lauri iz igre je izašao u prvoj četvrtini zbog povrede stopala, a meč je završio sa dva poena.

U timu Bruklina najefikasniji je bio Kris Lavert sa 35 poena, šest skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte. Tajler Džonson postigao je 13 poena, Džanan Musa 12, a Timote Livavu 11 poena.

Toronto će u drugom kolu plej-ofa igrati protiv Bostona, koji je sa 4:0 izbacio Filadelfiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.