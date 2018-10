Jokić „potkačio“ Šeka, legendarni košarkaš mu žestoko uzvratio (video)

Jokić je u intervjuu za mrežu CBS odgovarao na mnoga pitanja, među kojima je bilo i ono o tome kako bi izgledao njegov duel sa Šekom.

– Ne možeš me čuvati! – rekao je Jokić, ali se brzo dopunio: – Čekajte, šalio sam se. Sećam se da sam bio u Nju Orleansu, čini mi se, i pre utakmice Tima sveta protiv Tima SAD je stajao ispred mene. Kao da je planina bila ispred mene. Taj čovek je toliko veliki, to sam video kada sam ga upoznao uživo. Gledao sam njegove klipove i on je verovatno najdominantniji košarkaš u istoriji. On je zver, ali ne bi mogao da me čuva.

Jokic says Shaq couldn't guard him, nobody on TNT crew knows where he is from, Shaq guesses "UKRANIA" because of course he does. pic.twitter.com/eB2c1YocsU

