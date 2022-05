Jokić vozi „zver“ po Somboru: Mašina od 800 konja vredna 250.000 € (foto)

Nikola Jokić je posle naporne NBA sezone u kojoj je ponovo osvojio titulu MVP-ja odlučio da se vrati u svoj Sombor i odmara uz ono što ga najviše opušta, da bude sa svojim konjima.

Upravo je u Somboru delegacija Denvera na čelu sa trenerom Majklom Melounom, ispred štale njegovih konja Jokiću uručila MVP trofej.

Jokić je na hipodrom došao u svom Mercedesu Brabus G63 AMG, koji vredi 250.000 evra i sigurno je prepoznatljiv na ulicama Sombora.

Kada vidite i karakteristike Jokićevog automobila, jasno je i o kakvoj je „zveri“ na četiri točka reč.

Brabus has unveiled two new limited-edition Mercedes-Benz G63 AMG‘s – the Black Ops and Shadow. Both the models feature Brabus’ signature WIDESTAR body kit and 23″ Platinum Edition forged wheels, with the engine tuning delivering 800bhp and a 0-62mph of only 4.1secs. pic.twitter.com/J6K8rnTw4u

— BOTB (@BOTB_Dreamcars) June 6, 2019