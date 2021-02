Jokić za istoriju – prvi put starter na Ol staru (video)

Nikola Jokić, srpski košarkaš, prvi put je izabran u prvu petorku Ol-star utakmice NBA lige, gde će se pojaviti ukupno treći put u karijeri.

Centru Denver Nagetsa ovo će biti treći put u karijeri da će biti deo Ol-star utakmice, a prvi put da će biti deo startne petorke, što nikada nije pošlo za rukom jednom srpskom igraču.

Making his 3rd #NBAAllStar appearance… Nikola Jokic of the @nuggets.

Drafted as the 41st pick in 2014 out of Serbia, Jokic is averaging 27.4 PPG, 11.1 RPG, 8.6 APG for the Nuggets this season. pic.twitter.com/swFAfpcvsq

