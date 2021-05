Jokića udarali u glavu od nemoći, on odveo Denver do nove pobede (video)

Maestralni Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Portlandom – 120:115 (39:30, 25:29, 20:20, 36:36) u trećem meču prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Srbin je upisao dabl-dabl učinak sa 36 postignutih poena, uz 10 skokova i pet asistencija.

Nagetsi su poveli sa 2:1 u seriji, a najzaslužniji za takav epilog bio je njihov najbolji igrač, ujedno i kandidat za MVP titulu ove sezone, momak iz Sombora, koji je najveću podršku imao u Riversu 21 poen, dok su s druge strane Lilard sa 37 postignutih poena i Mekolum 22, bili bolji od ostalih.

