Jokiću razbili nos pa ga isključili, njegov brat poludeo na tribinama (video)

Ekipa Denvera je na svom terenu doživela iznenađujući poraz od Vašington Vizardsa, tima koja će propustiti NBA doigravanje.

Druga ekipa Zapada izgubila je 90:95, a utakmicu je obeležilo isključenje Nikole Jokića (23 poena, 14 skokova) u završnici susreta.

Naš centar je nakon jednog prekršaja, iznerviran, krenuo u obračun sa sudijama što mu je donelo isključenje.

Jokic got ejected for complaining about this no call. Straight up hit him. Still he made the shot and shouldn’t have complained pic.twitter.com/VOxcdmPFCE

— Eshan Bhatt 👑 (@KingNugg_) April 1, 2019