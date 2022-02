Jovana Preković razmišlja da završi karijeru

BEOGRAD – Olimpijska šampionka u karateu Jovana Preković mogla bi da završi karijeru već ove godine, izjavila je njen trener Roksanda Atanasov.

Kao razlog za takvu mogućnost Atanasov je navela nedostatak motiva jer karate neće biti na narednim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a verovatno ni četiri godine kasnije u Los Anđelesu.

Preković ima samo 26 godina i aktuelna je i svetska i evropska šampionka.

„Tužna realnost je da karate neće biti u programu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Izvesno je da ga neće biti ni u Los Anđelesu 2028. Zbog svega toga, jednostavno ne vidimo neku budućnost, jer nećemo moći da radimo kao što smo to činile do sada. S obzirom da to neće biti izvodljivo, postoji mogućnost da se moja trenerska i Jovanina takmičarska karijera završe ove godine. Ostavljamo još malo prostora da vreme to pokaže“, rekla je Atanasov na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ prilikom sticanja zvanja master trenera u sportu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.