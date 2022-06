Jović: Analizirali smo Austriju, spremni smo za taj duel

BANJSKA BISTRICA – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Jović izjavio je da njegov tim spremno očekuje duel sa Austrijom u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Srbija je u prvom kolu igrala nerešeno sa Izraelom (2:2), dok je potom naša selekcija poražena od Engleske (0:4).

„Momcima svaka čast na svemu što su do sada pokazali, pristupu i odnosu prema dresu. Za nas je kvalifikacioni turnir u Holandiji bio kao mini EP, odigrali smo tri jako zahtevne utakmice, eliminisali jednu Holandiju, pobedili i Norvešku, samo sa Ukrajinom remizirali, ali bili smo bolji i u tom meču. Plasirali smo se među osam najboljih u Evropi, tamo gde nema Nemačke, Španije, Portugala, Belgije, Hrvatske, Turske i naravno Holandije“, rekao je Jović za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije.

On je podsetio da su omladinci Srbije bez odmora stigli u Slovačku.

„Igrali smo nerešeno sa Izraelom, a onda doživeli prvi poraz od Engleske, koja je prvi favorit na turniru. Selekcije koja je imala tri meseca da se pripremi za mečeve u Slovačkoj. Poraženi smo u tom meču, ali rezultat nije realan u odnosu na dešavanja na terenu. Ali sve smo to arhivirali, fokus je sada na Austriji. Uradili smo analizu, učinićemo sve da spremno uđemo u taj duel“, naglasio je Jović.

Prvo mesto na tabeli zauzima Engleska sa šest bodova, Izrael ima četiri poena uz gol razliku plus dva. Srbija je treća sa samo jednim bodom uz gol razliku minus četiri, dok je Austrija poslednja bez bodova. Plasman u polufinale izboriće dve prvoplasirane selekcije iz grupe, dok će trećeplasirana igrati baraž za Svetsko prvenstvo, koje je na programu naredne godine u Indoneziji.

„Znamo koliko možemo, pokazali smo to u Holandiji, na terenu zemlje koja evropskom i svetskom fudbalu daje možda i najveći broj igrača za lige petice. Sa velikim ambicijama smo došli i u Slovačku. Verujem ipak da ćemo ostvariti prvi cilj, a to je plasman na SP. Dele nas dva stepenika do tog velikog uspeha. Samo pet evropskih selekcija ide u Indoneziju gde će biti 24 najbolje selekcije. Znamo šta želimo, koliko možemo, nadam se da ćemo obradovati i nas i javnost u Srbiji. Misli su nam zato usmerene samo na meč sa Austrijom“, istakao je srpski fudbaler Stefan Leković.

Utakmica između Srbije i Austrije biće odigrana u subotu od 20,00 časova u Banjskoj Bistrici, a u isto vreme sastaće se Engleska i Izrael.

