Jovović: Važno je da krenemo sa velikom željom

BEOGRAD – Biće veoma važno da krenemo sa pozitivnom energijom i velikom željom kako bismo uspeli da prevaziđemo rezultate koji u poslednje vreme nisu bili na nivou ekipe koju imamo, rekao je novi trener vaterpolista Novog Beograda Dejan Jovović pred duel sa Barselonetom u Ligi šampiona.

Novi Beograd sa novim trenerom očekuju duel osmog kola Lige šampiona protiv Barselonete, koji se igra sutra od 19 sati i 45 minuta na bazenu “11. april”.

Posle neopozive ostavke koju je nezadovoljnan rezultatima podneo Vladimir Vujasinović, za novog šefa stručnog štaba imenovan je Dejan Jovović, koji je već bio angažovan u klubu u radu sa mlađim kategorijama.

„Meni je uvek žao kada se dođe u situaciju da neko od mojih kolega mora da se povuče sa mesta trenera usred sezone. Iskreno, to je nešto što ja kolegijalno i lično teško podnosim. Znamo šta je Vladimir Vujasinović uradio za ovaj klub prethodne dve i po godine. Novi Beograd je rastao sa njim. Ono što mi je želja je da mi kao ekipa do kraja sezone sprovedemo u delo veći deo onoga što je on gradio ovih prethodnih nekoliko meseci i da nam to na kraju donese planirani rezultat“, rekao je Jovović na konferenciji za medije.

„Nakon povratka iz inostranstva moja ideja je bila da radim sa mlađim igračima, da u Novom Beogradu počnemo da stvaramo nove asove srpskog vaterpola. Ali, kada se desila ovakva situacija u klubu i posle razgovora sa rukovodstvom, prihvatio sam da pomognem koliko je god to u mojoj moći da se ostvare zacrtani ciljevi“, rekao je Jovović.

Barseloneta, koja kao i Novi Beograd u Ligi šampiona do sada ima tri pobede, dva remija i dva poraza i dele četvrto mesto Jovović je rekao.

„Imali smo kratak period za pripremu. Sa ekipom sam odradio svega dva treninga, a obavio sam i konstruktivan razgovor sa igračima. Potrudiću se da im pomognem i unesem određene korekcije. Biće veoma važno da krenemo sa pozitivnom energijom i velikom željom kako bismo uspeli da prevaziđemo rezultate koji u poslednje vreme nisu bili na nivou ekipe koju imamo“, konstatovao je Jovović.

Kapiten Novobeograđana i dugogodišnji istaknuti reprezentativac Dušan Mandić, poželeo je sreću novom treneru.

„Ovo je jedan od najtežih momenata za klub, ali svi smo mi doprineli tome što smo se našli u ovakvoj situaciji. To nije samo odgovornost Vladimira Vujasinovića, već i nas igrača“, rekao je Mandić i potom se osvrnuo na meč sa Barselonetom.

„Izuzetno je zgusnut kalendar takmičenja i moramo što pre da s trgnemo iz stanja u koje je upala ekipa. Protiv Barselonete nas očekuje vrhunska utakmica i zaista dobra provera. Igrali smo nedavno sa njima u Španiji gde smo izborili nerešen rezultat iako smo u početku imali kontrolu meča. Oni su napravili preokret, ali smo na kraju ipak uspeli da izvučemo bod. Očekujem da ekipa pruži svoj maksimum i da počnemo da igramo vaterpolo onako kako treba. Kvalifikovani smo za finalni turnir Lige šampiona i zato treba svaku utakmicu da iskoristimo za podizanje nivoa naše igre“, zaključio je Mandić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.