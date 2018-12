Juriš na sedmi trofej: Novak spreman za prvi gren slem sezone (video)

Prvi grend slem sezone, Australijen open, objavio je promotivni snimak kao najavu spektakla koji nas od 14. do 27. januara očekuje u Melburnu.

Glavna uloga je pripala našem Novaku Đokoviću, šestostrukom šampionu, koji je i otkrio kakve emocije budi ovo nadmetanje u njemu. Naš as je govorio o „gorivu“ koje ga pokreće na igranje tenisa, ali i nameri da još jednom postane najbolji u Australiji i najbolji u istoriju turnira, ako dođe do sedmog trofeja.

With another #AusOpen title, @DjokerNole would become the most successful man in tournament history. pic.twitter.com/lc2BA5wqST

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 26, 2018