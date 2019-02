Kada Novak realno može da stigne Federera? (foto, video)

Novak Đoković trenutno je prvi teniser sveta i tu poziciju sigurno će sačuvati u dogledno vreme, barem do Vimbldona, s obzirom na to da prošle godine na šljaci nije beležio rezultate na koje je navikao navijače tokom karijere.

"I don't think about age, I don't think about any limits. So far, so good. I'll keep striving to get better on the court." @DjokerNole #AusOpen pic.twitter.com/CXkK4V7EEA

Sada je Đoković ukupno 236 nedelja na prvom mestu na svetu i po tome je peti u istoriji. Iza njega je Rafael Nadal sa 196, a ispred su Džimi Konors sa 268, Ivan Lendl sa 270, Pit Sampras sa 286 i Rodžer Federer sa 310 sedmica na prvom mestu na svetu.

"We can talk a lot, but when the player did almost everything better than you, you can't complain much."@RafaelNadal puts it all in perspective 👉 https://t.co/HxLDl313PA#AusOpen pic.twitter.com/cabN8qXliY

