Kako je Jelena pomogla Novaku da se vrati na sami vrh? (video, foto)

Novak Đoković je otkrio da je podrška koju mu je pružala supruga Jelena bila ključna u vreme kada se suočavao sa nevoljama i izazovima koji su se čini preteškim.

„Bez nje bi mi bilo vrlo teško da igram na ovako visokom nivou“, priznao je srpski teniser.

Đoković je propustio drugi deo sezone 2017, da bi početkom 2018. godine operisao lakat. Povratak na vrh najavio je osvajanjem Vimbldona, da bi potom kompletirao ‘zlatni masters’ osvajanjem Sinsinatija. Usledile su titule na US Openu i Šangaju, pa je Srbin peti put u karijeri godinu završio na prvom mestu.

U januaru je osvojio rekordnu sedmu titulu na Australijan openu, a potom je primio i Laureus nagradu za najboljeg sportistu sveta.

„Pre 12 meseci bio sam na operacionom stolu. Sve u vezi sa mojom karijerom sam dovodio u pitanje… Pitao sam se šta želim od života i tenisa“, prisetio se Novak.

Odluka da ode na operaciju bila je u suprotnosti sa osnovnim vrednostima u koje Novak veruje.

A night to remember! Congrats to my love and all of the nominees and winners. What a way to celebrate the diversity, joy, and power of sport to break down barriers and change the world for better. Sport for good, always 🙏🥳🎾❤️🌟 @djokernole @LaureusSport #Laureus19 pic.twitter.com/jiVMURPCvE

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) February 18, 2019