Kanga: Maštam o 30.000 navijača na svakoj utakmici

BEOGRAD – Koliko god nam je prijala pauza, toliko su nam nedostajale utakmice na “Marakani” i podrška najboljih navijača. U subotu otvaramo prolećni deo takmičenja protiv Čukarcickog, čuo sam priče da će biti i 30.000 „Delija” na svakoj utakmici, bilo to prvenstvo ili Evropa. To bi bio spektakl i jedva čekam da do toga dođe, izjavio je fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga.

„Drago mi je što ćemo do kraja februara odigrati tri duela na “Marakani”, sa nestrpljenjem iščekujemo sve te mečeve. Jedan od njih je i večiti derbi, ali idemo korak po korak. Navijači su nam priredili sjajan doček po povratku iz Turske, sa bakljama i vatrometom, a predstojeći dueli su prava prilika da se spektakl nastavi na tribinama“, izjavio je Kanga.

Utakmica između Crvene zvezde i Čukaričkog igra se u subotu od 17 sati.

(Tanjug)

