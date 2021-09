Kapiten košarkaša Borca: „Možemo da budemo prijatno iznenađenje u ABA ligi“

ČAČAK – Kapiten košarkaša Borca Uroš Čarapić rekao je da očekuje da će čačanski tim biti iznenađenje ove sezone u ABA ligi.

„Svako ko barem malo prati regionalnu košarku može da primeti da je klub ovog leta sastavio snažan tim. U Borac je stiglo dosta zvučnih imena, što nas sve raduje. Na svakoj poziciji imamo nekoliko kvalitetnih i dokazanih igrača. Iskreno se nadam da ove sezone možemo da budemo prijatno iznenađenje u ABA ligi. To je želja svih nas. Uostalom, za to radimo i treniramo. Imamo iskustvo iz prošle godine. A to se odnosni na sve nas, od igrača do stručnog štaba”, rekao je Čarapić za klupski sajt.

(Tanjug)

