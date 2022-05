Karager: Ten Hag mora da se odrekne Ronalda

LONDON – Bivši engleski fudbalski reprezentativac Džejmi Karager tvrdi da novi menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag mora da proda najboljeg igrača Kristijana Ronalda, prenosi „Dejli mejl“.

Karager je istakao da bi Ronaldo mogao da bude veliki problem za ekipu sa „Old traforda“ i dodao da je najbolje rešenje da portugalski fudbaler napusti klub iz Mančestera.

„Ako se sećate menadžer Liverpula Jirgen Klop je rekao da mu Kristijan Benteke nije potreban, iako ga je Brendan Rodžers samo nekoliko meseci ranije doveo na Enfild za tada velikih 40 miliona funti. I kada odmah donesete tako veliku i hrabru odluku, svi u klubu pomisle: Ovaj čovek ozbiljno shvata svoj posao! Ubeđen sam da i Ten Hag mora to da uradi sa Ronaldom, bilo da mu je to dozvoljeno ili ne. Govorio sam ranije da povratak Ronalda nije bio dobar posao. I sada to tvrdim“, rekao je Karager.

On je istakao da je Ronaldo jedan od najboljih igrača svih vremena.

„Ronaldo je milion puta bolji nego što bih ja ikada mogao da budem. Ne pričam ovo zašto što ga ne poštujem, on igra neverovatno“, rekao je Karager.

(Tanjug)

