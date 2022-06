Kari: Nisam bitan ja, nego pobeda

BOSTON – Košarkaš Golden stejta Stef Kari izjavio je danas da nije bitan njegov učinak, već to što su Voriorsi izjednačili na 2:2 u finalnoj seriji NBA lige protiv Bostona.

Tim iz San Franciska slavio je sa 107:97 na gostovanju, a Kari je postigao 43 poena i upisao 10 skokova i četiri asistencije.

„Ne mogu da ocenim svoj nastup, bitna je samo pobeda. Morali smo mnogo da se borimo da bismo uspeli. Smatram da je prva četvrtina bila ključna, iako smo zaostajali jedan poen. Međutim, to je bila velika razlika u odnosu na treću i četvrtu utakmicu u seriji. Bili smo dobri u defanzivi i tranziciji, napravili nekoliko serija, svi momci su bili uključeni i to nam je dalo priliku da dođemo do trijumfa“, izjavio je Kari.

Peti meč finalne serije NBA lige na programu je u noći između ponedeljka i utorka (03.00), a domaćin će biti Golden stejt.

(Tanjug)

