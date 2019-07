Karneval na Marakani: Brazil osvojio Kopa Amerika (video)

Fudbalska reprezentacija Brazila osvojila je Kopa Amerika, deveti put u istoriji, pošto je večeras u finalu savladala Peru 3:1 (2:1).

EVERTON!!!! One of the most talented and a phenomenal player for Brazil. Reminds me of Neymar Jr from Confederations Cup 2013

A Great volley from him & a classical assist from Gabriel Jesus. Masterpiece #CopaAmerica #BRAxPER pic.twitter.com/N5uL8oSrQG

— Dipesh 🇳🇵🏏 (@Thejuly23rd) July 7, 2019