Karolin Garsija od kvalifikacija do titule u Sinsinatiju

SINSINATI – Francuska teniserka Karolin Garsija osvojila je titulu na turniru u Sinsinatiju, pošto je večeras u finalu savladala Čehinju Petru Kvitovu 6:2, 6:4.

Garsija je do 10. trofeja u karijeri, a trećeg u sezoni, stigla na impresivan način, s obzirom na to da je kroz kvalifikacije došla do glavnog žreba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.