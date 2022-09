Karslen se povukao posle poraza, smatra da rival vara

SENT LUIS – Norveški velemajstor i aktuelni šampion sveta Magnus Karlsen povukao se sa Sinkfild Kupa u Sent Luisu jer smatra da ga je rival Hans Niman iz Amerike porazio varanjem.

Posle odustajanja Karlsen se oglasio i rekao da napušta turnir u Sent Luisu, a potom je na drustvenim mrežama objavio video na kom fudbalski trener Žoze Murinjo izgovara rečenicu: „Ako nešto kažem, u velikoj sam nevolji. Velikoj, velikoj nevolji“.

Niman ima 19 godina i ušao je među 50 najboljih šahista na svetu, a Karlsena je porazio crnim figurama.

Amerikanac iz San Franciska rekao je da je „apsurdnim čudom“ znao kakvo će biti otvaranje Karlsena i da je „Magnusa mora da je sramota da izgubi od njega“.

Posle njegove izjave razvile su se teorije koje tvrde da Niman izvesno vara. To tvrdi i japanski velemajstor Hikaru Nakamura.

„Magnus ovo ne bi uradio ni za milion godina. On jednostavno to ne radi. On je takmičar, svetski šampion. Ne bi odustao osim ako nije snažno uveren da Hans vara. Mislim da on misli da Hans vara.Niman je varao na sajtu ćeš.com i izbačen je iz onlajn igre, to nije za debatu, to je poznata činjenica, već fakat“, rekao je Nakamura, a preneo Gardijan.

Dakle, prema jednoj od teorija, Niman je na neki način saznao kakva otvaranja koristi Karlsen. Prema njoj je Karlsen u poslednjem duelu sa Amerikancem namerno odabrao otvaranje koje nikada ranije nije koristio i za koje niko na svetu ne zna, ali je Niman imao savršen odgovor, što je Karlsenu bio signal da je posredi neki vid prevare.

Spekuliše se da je neko od članova Norvežaninovog tima doturio taktiku rivalu, ali to nije dokazano.

Sa druge strane, nemački Bild se poziva na izjave kanadskih velemajstora Erika Hansena i Amana Hembltona koji su u jednom strimu uživo poručili da Niman vara pomoću svojevrsne seks-igračke, odnosno analnog pomagala koja mu pomaže tako što ga vibracijom navodi ka pravim potezima.

Da li je sve bila šala na račun slučaja koji je potresao šahovski svet, ili su Kanađani mislili ozbiljno, ostaće misterija.

(Tanjug)

