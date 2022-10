Kavani zbog poraza od Barselone tražio pomoć psihijatra

VALENSIJA – Urugvajski fudbalski reprezentativac i bivši igrač Pari Sen Žermena Edinson Kavani priznao je da je zbog poraza od Barselone rezultatom 6:1 morao da potraži pomoć psihijatra, prenose španski mediji.

Kavani je trenutno član Valensije, a prethodne dve sezone je igrao za Mančester junajted.

Urugvajac je pre toga nastupao za PSŽ, Napoli, Palermo i Danubio.

Kavani je priznao da je dok je igrao za PSŽ doživeo najteži poraz u karijeri.

PSŽ je 2017. godine u prvom meču osmine finala pobedio Barselonu 4:0, a u revanšu je bilo 6:1 za katalonski klub.

„Morao sam da odem na razgovor sa psihijatrom posle meča sa Barselonom. To je ostavilo veliki trag na mene. Svestan sam da je reč samo o fudbalu, ali takve stvari vas pogode. Bilo mi je tesno, oblivao me hladan znoj, imao sam napade vrtoglavice, plašio sam se da zaspim… Lekar mi je u Parizu rekao da nisam jedini kome se to dogodilo“, izjavio je Kavani.

Barselona je tada povela 3:0, ali je Kavani u 62. minutu smanjio na 3:1. Katalonski klub je potom golovima Nejmara u 88. i 91. minutu povela 5:1, a onda je Serhi Roberto u 95. doneo Barseloni plasman u četvrtfinale Lige šampiona.

(Tanjug)

