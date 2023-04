Kazins: Ne bih voleo da Jokić bude MVP

NJUJORK – Američki košarkaš Demarkus Kazins izjavio je u da ne bi voleo da Nikola Jokić ove sezone bude proglašen za najkorisnijeg igrača lige i ocenio da on nije još dokazao da je najbolji centar u istoriji NBA lige.

„Ne sviđa mi se opcija da Jokić bude trostruki uzastopni MVP. Jer onda on postaje konkurent za najboljeg igrača koji je ikada dodirnuo loptu. Mislim da svi možemo da se složimo da on to nije. Ne kažem da on to neće biti i da neće postati kroz karijeru. Međutim sada, nisam ok sa time da o tome pričamo. Nije osvojio ništa, nije bio u finalu. Ima mnogo stvari u igri“, izjavio je Kazins u razgovoru sa Kevinom Garnetom u njegovom podkastu.

Dodaje da Jokić sa tri uzastopne MVP titule postaje možda najbolji centar ikada.

„Da li je bolji od Šakila, Olajdžuvona, Dankana, Čemberlena?To je teška priča zbog onoga što su ovi momci uradili. Vidimo kako su se njihove karijere razvile. Kako možemo da sedimo i pričamo da je Jokić najbolji centar ikada ili najbolji igrač ikada sa tri uzastopne MVP nagrade“, istakao je Kazins.

(Tanjug)

