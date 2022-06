Kecmanović: Dosta je Novak osvajao Vimbldon, sad malo ja

LONDON – Srpski teniser Miomir Kecmanović imaće najteži mogući zadatak na Vimbldonu jer ga u trećem kolu očekuje duel sa zemljakom Novakom Đokovićem, aktuelnim braniocem trofeja i teniserom koji je šest puta osvajao grend slem u Londonu.

Zbog toga je Kecmanović u šaljivom tonu poručio kako je Novak dosta puta osvajao trofej i da je sada red na njega.

„Biće fenomenalno, prvi put ću da igam na Centralnom terenu na Vimbldonu, tako da ću stvarno da uživam“, izjavio je Kecmanović za Sport klub.

Na konstataciju novinara da će duel protiv Đokovića možda biti odigran na terenu broj jedan, Kecmanović je dao duhovit odgovor.

„Ako ne zbog njega, ajde barem zbog mene. On je i onako osvojio šest puta, dosta. Daj i ja malo“, izjavio je Kecmanović.

Miomir je dva puta u karijeri igrao protiv Novaka i oba puta je gubio u Beogradu – u četvrtfinalu ove godine i istoj fazi turnira prethodne godine.

Sada smatra da bi njegov adut mogao da bude trener, slavni Argentinac David Nalbandijan.

„Ovaj put imam Davida, on ga je jedini od nas dvojice dobio, tako da ako neko može da mi pomogne to je on, a videćemo da li ja to mogu da izvedem. On me je dosta pritiskao prošle godine, morao sam da menjam neke stvari oko kojih nisam baš bio komforan, posebno jer sam baš velike promene napravio i bilo je potrebno malo vremena što se i vidi po rezultatima. Prošla godina je bila loša za mene, ali nekako sad je sve napokon kliknulo i sve ide u nekom dobrom smeru“, istakao je Kecmanović.

Beograđanin je pre duela protiv Đokovića savladao Australijanca DŽona Milmana i Čileanca Alehandra Tabila.

Sa druge strane, Đoković je bio bolji od Sunvu Kvona iz Južne Koreje i Tanasija Kokinakisa iz Australije.

(Tanjug)

