Kejn srećan zbog klupskog rekorda u Totenhemu

Kapiten fudbalera Totenhema Hari Kejn rekao je da je srećan zbog toga što je u današnjoj utakmici protiv aktuelnog šampiona Mančester sitija postao novi rekorder kluba po broju postignutih golova.

„To je magičan trenutak. Očajnički sam to želeo da uradim uz pobedu, a kada smo poveli, želeli smo da ne primimo gol. Uraditi ovo pred domaćim navijačima je poseban trenutak. O tome se mnogo pričalo i samo sam želeo da to obavim. Uraditi to u važnoj utakmici protiv jedne od najboljih ekipa na svetu je posebno“, rekao je Kejn za Skaj.

Totenhem je danas na svom terenu pobedio Mančester siti sa 1:0 golom Kejna. Kejn je postao rekorder kluba sa 276 golova i sada ima jedan više od Džimija Grivsa, koji je odigrao za Totenhem 379 utakmica od 1961. do 1970. godine.

Kejn je treći igrač u istoriji Premijer lige koji je postigao najmanje 200 golova u takmičenju, iza Alana Širera (260) i Vejna Runija (208).

On je 200. gol postigao u 304. utakmici, Šireru je bilo potrebno 306, a Runiju 462 utakmice.

„Kada sam postao starter nisam mogao ni da zamisli da ću postići 200 golova u Premijer ligi. Uzbudljivo je biti u tom društvu, a ostalo mi je još mnogo godina i biće još golova“, naveo je Kejn.

Prvi gol za londonski klub Kejn je postigao u decembru 2011. godine, a do sada je odigrao 415 utakmica.

(Beta)

