Kik-bokseri Konovalov i Menković: Spremni za nove pobede

SMEDEREVO – Kik-boks savez Srbije je drugi na svetu, odmah iza ruskog, što je fantastičan uspeh, ponajviše zahvaljujući Aleksandru Konovalovu i Aleksandru Menkoviću.

Višestruki i svetski šampioni u svim kategorijama članovi su kluba SD Combat u Smederevu, jedva čekaju naredna takmičenja i vredno rade pod budnim okom trenera Dejana Pavića, glavnog trenera reprezentacije u discipline Lou kik, koji je prošle godine u Sarajevu na Svetskom prvenstvu proglašen za najboljeg stručnjaka na planeti.

„Konovalov i Menković su blago ovog sporta, velika je privilegija raditi s takvim

momcima. Uz Konovalova sam na Svetskim i Evropskim prvenstvima od 2010.

godine i nismo izgubili nijedan meč. Menković nema poraz u Srbiji, nijedan, nikada. Jedini je prošle godine došao do svetskog trona pobedivši svih pet mečeva, od šesnaestine finala“, izjavio je Pavić.

Pavić je ispričao i kako je jednom, dok je bio uz Menkovića, Konovalov gubio svoj meč, ali čim je došao do njega usledio je preokret.

„Imamo neku zajedničku hemiju, zato i vole da im ja stojim u uglu. Oni su čudo, i dalje kod njih postoji volja za svaki udarac, trening, meč, bez obzira što su najbolji na svetu“, ističe on.

Konovalov je već dugo simbol srpskog i svetskog kik-boksa, ima više od 300 pobeda i samo šest poraza u 17 godina dugoj karijeri.

„Imam dva cilja – da se oprobam u “Gloriju”, najjačoj svetskoj kik- boks organizaciji i da još jednom pokorim planetu i tako postanem najbolji srpski borac ikada“, istakao je Konovalov, čiji je pokojni otac Dragan bio sjajan bokser, sa 300 mečeva u karijeri i koji mu je preneo ljubav prema borilačkim sportovima.

„Prvi put sam ušao u ring sa 10 godina i samo 28 kilograma. Izgubio sam… Sve posle toga je postalo istorija. Ove titule posvećujem njemu i svojoj porodici, koja me maksimalno podržava. Voleo bih da mi se sin Viktor bavi kik boksom, ovo je pravi

muški sport“, poručio je Konovalov.

I Menković, koji je u karijeri do sada ostvario 90 pobeda, uz svega pet poraza, želi na najjaču svetsku scenu.

„I on će “Glori”, ne plaši se nikog. Tamo mu je i mesto“, poručuje Pavić.

Sledeći događaj u organizaciji Kik-boks saveza Srbije biće državno prvenstvo u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkureciji u disciplini ful-kontakt, koje će se održati 7. novembra u Senti.

Do kraja godine, ako epidemiološka situacija to dozvoli i uz poštovanje svih mera Vlade Srbije, biće organizovana i prvenstva Srbije u kik lajtu, K1, Serbia open

(K1), Balkan Best Fighters (lou kik, ful kontakt, point fajting) i kao kruna sezone Zlatni kik-bokser, najveći i najznačajniji kik-boks turnir u zemlji, koji ima tradiciju dugu skoro tri decenije.

(Tanjug)

