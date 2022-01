Kilde pobednik spusta u Kicbilu

Norveški skijaš Aleksander Omot Kilde pobednik je današnjeg spusta, koji je u okviru Svetskog kupa održan u austrijskom Kicbilu.

On je do pobede na stazi „Štrajf“ došao vremenom 1:55,92 minuta, i tako je došao do drugog uzastopnog trijumfa u spustu posle pobede u Vengenu.

Norvežaninu je ovo 12. pobeda u Svetskom kupu i šesta u spustu.

Drugo mesto zauzeo je 41-godišnji Francuz Johan Klari, koji je startovao kao 17. Za pobednikom je zaostao 0,42 sekunde.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se iznenadjujuće još jedan francuski skijaš Blez Gizendaner, koji je nastupio sa startnim brojem 43, a za Kildeom je zaostao 0,63 sekunde.

Kilde sada vodi u poretku spusta sa 405 bodova, Austrijanac Matijas Majer (četvrti na današnjoj trci) sa 352 boda zauzima drugo mesto, dok je Švajcarac Beat Fojc treći sa 337 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Švajcarac Marko Odermat sa 1.120 bodova, Kilde je drugi sa 785, a na trećem mestu je Majer sa 642 boda.

Sutra je u Kicbilu na programu slalomska trka.

